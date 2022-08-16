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النيابة العامة: حريق كنيسة المنيا لم يسفر عن إصابات أو وفيات

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حسن سمير
06:37 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
النائب العام

النائب العام

ورد بلاغ للنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، ما أسفر عن تلفيات بالقاعة دون وقوع إصابات أو وفيات.

سؤال شهود العيان 

وعلى الفور، انتقلت النيابة العامة لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وحددت عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم، كما انتدبت اللجنةَ الهندسيةَ لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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