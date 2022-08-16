رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الحكومة: بدء صرف تعويضات أسر ضحايا ومصابي حادث كنيسة «أبو سيفين»

وزيرة التضامن: بنك ناصر يدرس إعفاء الأسر من أقساط المديونيات لديه

كتب:

محمد مجدي
06:26 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ملف صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين في حادث كنيسة «أبو سيفين» الذي وقع يوم الأحد الماضي.

صرف التعويضات لأسر 30 من الضحايا

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، لرئيس الوزراء، إنه بدأ بالفعل صرف التعويضات لأسر نحو 30 من المتوفين، كما سيجري صرف 5 آلاف جنيه عن كل مصاب، قضى بالمستشفى 24 ساعة فأكثر، و10 آلاف لمن قضى أكثر من 72 ساعة فأكثر، وبحد أقصى 20 ألف جنيه.

بنك ناصر يدرس إسقاط مديونيات أسر ضحايا حادث الكنيسة لديه

وأضافت الوزيرة أن بنك ناصر الاجتماعي يقوم حاليا بدراسة الإعفاء مما تبقى من أقساط للأسر التي عليها أي مديونية لدى البنك، وجار إعداد ملف حالة لكل أسرة لدراسة احتياجاتها الصحية والتعليمية والاجتماعية.

اقرأ المزيد:

محافظ الجيزة يقدم واجب العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين بإمبابة

خبراء إدارة: تضافر الجهود رسميا وشعبيا خفف من وطأة أزمة كنيسة أبو سيفين

«شهامة المصريين».. ملحمة الوحدة الوطنية في حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة

البابا تواضروس: حادث كنيسة أبو سيفين مؤلم وموجع.. كلنا صامتون أمام الموت
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.