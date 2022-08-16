الحكومة: بدء صرف تعويضات أسر ضحايا ومصابي حادث كنيسة «أبو سيفين»

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ملف صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين في حادث كنيسة «أبو سيفين» الذي وقع يوم الأحد الماضي.

صرف التعويضات لأسر 30 من الضحايا

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، لرئيس الوزراء، إنه بدأ بالفعل صرف التعويضات لأسر نحو 30 من المتوفين، كما سيجري صرف 5 آلاف جنيه عن كل مصاب، قضى بالمستشفى 24 ساعة فأكثر، و10 آلاف لمن قضى أكثر من 72 ساعة فأكثر، وبحد أقصى 20 ألف جنيه.

بنك ناصر يدرس إسقاط مديونيات أسر ضحايا حادث الكنيسة لديه

وأضافت الوزيرة أن بنك ناصر الاجتماعي يقوم حاليا بدراسة الإعفاء مما تبقى من أقساط للأسر التي عليها أي مديونية لدى البنك، وجار إعداد ملف حالة لكل أسرة لدراسة احتياجاتها الصحية والتعليمية والاجتماعية.