محافظ الجيزة يقدم واجب العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين بإمبابة

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وفد المحافظة لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، وذلك بمطرانية شمال الجيزة، حيث كان في استقباله الأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة، وعدد من أسر الضحايا، وجموع المعزين.

تضامن أجهزة الدولة مع أهالي الضحايا

وخلال تعزيته لأسر الضحايا، أعرب المحافظ عن تضامن أجهزة الدولة وقياداتها معهم وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

قيادات الجيزة تقدم واجب العزاء

ضم وفد المحافظة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وتيسير عبدالفتاح، رئيس مدينة الجيزة، وعدد من رؤساء الأحياء ومديري المديريات ومندوبين عن الأجهزة والهيئات الدينية وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.