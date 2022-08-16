جامعة المستقبل تشارك فى المؤتمر الدولى لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمى بامريكا

شاركت كلية التجارة و ادارة الأعمال بجامعة المستقبل فى تنظيم مؤتمرا دوليا مع مركز الأبحاث الاقتصاديه وادارة الأعمال بالمملكة المتحدة تحت رعاية الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة والدكتور غدير بدر وكيل كلية التجارة وإداره الأعمال لشئون الدراسات العليا و البحوث بعنوان" اعادة هيكلة الاقتصاد العالمى" والذى تم عقده فى الفترة من 8-9 اغسطس 2022 فى جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة.

و يهدف المؤتمر الى توضيح العديد من القضايا فى جميع جوانب ادارة الأعمال والتنمية المستدامة و التحديات التى تواجه الإقتصاد العالمى و خاصة فى الفترة ما بعد ازمة فيرس كورونا العالمية

و شارك فى المؤتمر العالمى 22 متحدثا من عمداء و اساتذة اكبر الجامعات الأمريكية ، والأوروبية، و العربية و على رأسهم وزير السياحة و الفنون و الثقافة الدكتور ابراهيم محمد لدولة غانا ،كما يشارك أكثر من 121 باحث من جميع انحاء العالم بأبحاث تهدف إلى إثراء البحث العلمى و ايجاد الحلول للمشاكل الاقتصاديه العالمية و رسم استراتيجيات لصانعى السياسة فى الدول المتقدمة و النامية

عقد المؤتمر انطلاقا من الدور الذى تلعبه الجامعات و مؤسسات التعليم العالى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام2030 .

وتعمل مؤسسات التعليم العالى مذكورة على وجه التحديد فى اطار الهدف الرابع منأهداف التنمية المستدامة بشأن جودة و شمولية التعليم، إلا ان تأثيرها يمتد فى الواقع الى جميع الاهداف من خلال التدريس و التعلم، و مخرجات البحث، و المبادرات التى يقوم بها الطلابالجامعيين، كما انها تساهم فى التنمية الإجتماعية ، و البئية، و االقتصادية كونها أهم حاضانات الأفكار و الحلول للمشاكل و القضايا العالمية مما يجعلها قادرة على احداث تاثيرا ايجابيا علىتحقيق أهداف التنمية المستدامة.