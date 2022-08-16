مصاريف جامعة المستقبل 2022.. تبدأ بـ52 ألف جنيه

يبحث المئات من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن مصروفات الجامعات الخاصة، وعلى رأسها مصاريف جامعة المستقبل 2022، وذلك في إطار استعدادت طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، خاصة أنّ جامعة المستقبل تلتزم بالتميز والابتكار، وتبني معايير الجودة، كما تهدف لتحقيق ترتيبٍ متقدم بين الجامعات عالميًّا.

مصاريف جامعة المستقبل 2022

وتستعرض «الوطن» مصاريف جامعة المستقبل 2022 في إطار تقديم الخدمة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، كما يلي:

- مصاريف كلية طب الأسنان: 166 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى: 106 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة والتكنولوجيا: 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: 57 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 52 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التجارة وادارة الأعمال: 57 ألف جنيه.

توفير تعليم عالي الجودة

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة، فإنّها تضم 6 كليات معتمدة بالكامل من المجلس الأعلى للجامعات، وتؤكد الجامعة أنّ الكلية هي المكان الذي يتحصل فيه الطلاب على المعرفة الخاصة بتخصص دراستهم الأساسية، إما نظريًّا في المحاضرات أو عمليًّا في المختبرات، وعبر البرامج التعليمية، كما تسعى جامعة المستقبل بمصر لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة يجهز خريجي الجامعة ليكونوا قادة المستقبل، ويقدم الحرم الجامعي بيئة إبداعية ومُحفزة تدفع الطلاب ل إدراك إمكاناتهم التي تكشف لهم أثناء تعلمهم على يد أساتذة موهوبين ومؤهلين بأعلى مستوى.

خدمات طبية متميزة للطلاب والعاملين

وتوفر الجامعة الخدمات الطبية لأعضائها كافة، حيث يقدم العلاج والمشورة الطبية العاجلة نخبة من أكفأ الأطباء والممرضات، كما تنظم الجامعة عدة برامج للوقاية من الأمراض والحماية منها، وتُشرف على الأنشطة المتمركزة على الصحة، كحملات التبرع بالدم، وإرشادات بشأن الوصول إلى الوزن المثالي، وورش عمل حول التغذية الصحية.