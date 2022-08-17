مدبولي يستهل جولته في الإسكندرية بتفقد مشروعات «حياة كريمة»

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته في محافظة الإسكندرية، قبل قليل، بتفقد تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في مركز برج العرب، حيث تفقد قرية أبو صير، وهي إحدى 4 قرى ضمن المشروع في «برج العرب».

مشروعات حياة كريمة

واستمع «مدبولي»، إلى شرح من العميد أحمد زكي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، والرائد محمد الشيخ، مسؤول مركز برج العرب في المبادرة الرئاسية، الذي تضمن تنفيذ مشروعات في 4 قرى بنطاق مركز «برج العرب» ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وهي «أبو صير، بهيج، برج العرب، والغربينات»، بإجمالي 45 تابعا بعدد سكان مستفيدين من أعمال التطوير يبلغ 174 ألف نسمة.

تنفيذ 86 مشروعا

وتضمن الشرح تنفيذ 86 مشروعا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 5 قطاعات، وهي «الزراعة، التضامن الاجتماعي، مجمعات لخدمات المواطنين، الشباب والرياضة، والصحة»، فضلا عن 5 مشروعات تنفذها هيئة الأبنية التعليمية.

وتساءل رئيس الوزراء عن مشروعات الصرف الصحي ونسب تنفيذها، وعن مشروعات الكهرباء وتطورات عملها.

وتفقد رئيس الوزراء، مجمع خدمات المواطنين، ووحدة طب صحة أبو صير، وقافلة طبية علاجية للمواطنين لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، كما أجرى حوارا مع المواطنين بشأن مستوى الخدمة، وسألهم عن رأيهم في الخدمات.