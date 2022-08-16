مدبولي يوجّه بإعداد تقارير يومية وأسبوعية بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين والوزراء المعنيين بتكليفاته الأخيرة بشأن ترشيد الاستهلاك الكهربائي، بإعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية بشأن نتائج تطبيق الإجراءات، وعرضها عليه، على أن تخضع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف في ضوء تقارير المحافظون والوزراء.

رئيس الوزراء يُكلف «الأعلى للإعلام» بوضع خطة توعوية

كما كلف رئيس مجلس الوزراء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة.

وتتضمن تكليفات رئيس مجلس الوزراء، الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية للوزارات وأجهزة المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك حصة حاكمة فيها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل التي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها، مع ترشيد الاستهلاك في المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية.

تخفيض إنارة الشوارع والميادين بما لا يؤثر على سلامة المواطنين

ومن بين التكليفات، تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين.

التنسيق لإقامة الفعاليات الرياضية نهارا قدر الإمكان

وتشتمل تكليفات رئيس مجلس الوزراء أيضا، على تطبيق المواعيد الصيفية والشتوية حسب القرارات المنظمة لهذا الوقت، مع التزام المراكز التجارية «المولات»، بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، وتخفيض الإضاءات القوية على الوجهات، مع تخفيض المنشآت الرياضية لاستهلاك الكهرباء، والغلق التام لإنارة الصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات المقامة مساءً، مع التنسيق لإقامة الفاعليات والتدريبات نهاراً قدر الإمكان.

كانت الجريدة الرسمية، نشرت نص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، في عددها الصادر اليوم، والذي حمل رقم 2850 لسنة 2022.