رمضان عبد المعز: الدين الإسلامي كاد يأمر بعبادة الوالدين

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي رفع منزلة الوالدين وقرنها بعبادة الله، فالإسلام كاد يأمر بعبادة الوالدين، مستشهدًا بقول الرسول عليه السلام «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»، موجها حديثه لكل عاق لوالديه، أنه بعد حديث الرسول عليه السلام، وقول الله تعالى «وبالوالدين إحسانا» فلا يوجد كلام آخر.

الإحسان يكون مع المخالفين لنا في العقيدة

أضاف «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على قناة «دي إم سي»، أنه يجب على أي إنسان أخطأ وتجاوز في حق والديه من قبل، أن يبدأ صفحة جديدة مع والديه، وأن يحسن فيما بقى ليغفر الله عز وجل له فيما مضى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإحسان يكون مع المخالفين لنا في العقيدة، ويجب الإحسان إلى النفس، «نفسك أنت مسؤول عنها، فلابد أن تحسن اليها وتنجو وتنهض بها».

المسكين هو من أسكنته الحاجة

وأوضح الداعية الإسلامي، أن المسكين هو من أسكنته الحاجة، وهو المحتاج الذي يحتاج إليك، مؤكدًا أنهم الطريق الأسرع للرسول عليه الصلاة والسلام، موضحًا أن النبي عليه السلام قال «ابغوني في ضعفائكم»، أي المساكين، متابعًا: «النبي عندما رأى الله في المنام وقال له سل يا محمد فقال له (يا رب اسألك يا رب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين)».

وتابع: «للأسف فينا ناس تتأفف منهم، المسكين أسرع وأسهل طريق يوصلنا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، المساكين والضعفاء لهم دولة عند الله يوم القيامة، والرسول عليه السلام قال (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم)، وحديث للبخاري قال فيه: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)، فما بالك إذا كان مسكينا.