مفاجآت في قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن الزمالك
كتب:
شادي ممدوح
09:29 ص | الخميس 18 أغسطس 2022
فريق الزمالك
تشهد قائمة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم الجديد 2022-2023، تغييرات كبيرة، حيث يبدأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، إعادة تشكيل قائمة الفريق وفقا للصفقات الجديدة وتألق اللاعبين الشباب هذا الموسم وإعلان أسماء الراحلين، عقب اقتراب الفريق الأبيض من حسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
ويستعرض «الوطن سبورت» أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف الزمالك بالموسم الجديد، بعد أن أظهرت مباريات الدوري الأخيرة عدم اعتماد فيريرا، عليهم بشكل كبير.
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