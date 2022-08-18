مفاجآت في قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن الزمالك

تشهد قائمة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم الجديد 2022-2023، تغييرات كبيرة، حيث يبدأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، إعادة تشكيل قائمة الفريق وفقا للصفقات الجديدة وتألق اللاعبين الشباب هذا الموسم وإعلان أسماء الراحلين، عقب اقتراب الفريق الأبيض من حسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويستعرض «الوطن سبورت» أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف الزمالك بالموسم الجديد، بعد أن أظهرت مباريات الدوري الأخيرة عدم اعتماد فيريرا، عليهم بشكل كبير.

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