جامعة صينية تبني أول حرم جامعي في ميتافيرس.. للدراسة وحفلات التخرج

أعلنت جامعة هونج كونج الصينية للعلوم والتكنولوجيا بناء حرما جامعيا في عالم الواقع الافتراضي «ميتافيرس»، لتوفر على طلابها التحديات والصعوبات والعوائق الجغرافية التي تقابلهم باستمرار، حيث أنشأت الجامعة قاعة محاضرات في الواقع الافتراضي كجزء من خطتها الأوسع والأكبر لإنشاء حرم جامعي بالكامل في عام الميتافيرس.

الخطوة الأولى.. منطقة تعلم عن بعد

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، رصد الخطوة الأولى ضمن الخطة التي رسمتها جامعة هونج كونج الصينية للعلوم والتكنولوجيا لكي تبني ميتا كوست كمنطقة تعلم في عالم الميتافيرس، وستربط ميتا كوست «منطقة تعلم عن بعد» الحرم الجامعي في هونج كونج بالحرم الخاص بها في مدينة أخرى لتسمح لطلابها بتلقي الدروس دون أي مشكلات أو عوائق جغرافية تقابلهم خلال السنوات المقبلة.

حفلات تخرج وشهادات أون لاين

وأوضح التقرير أن الدافع الذي جعل الجامعة تتخذ هذا القرار، هي المشكلات التي كانت تعاني منها عندما كانت تستقبل ضيوفا وزوارا من بلاد مختلف أثناء المؤتمرات العلمية التي تنظمها ضمن أنشطة الجامعة، حيث كان الزوار يعتذرون دوما بسبب بُعد المسافة، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة لتسهيل الحضور في أي وقت، وبعد نجاح تجربة الجامعة في الميتافيرس سيتمكن الطلاب من الحضور في القاعات الحضورية لتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، كما يمكن أن تنظم حفلات التخرج ومنح الشهادات من خلال الواقع الافتراضي وبصيغة الرموز غير القابلة للاسترداد.