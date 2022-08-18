هل يجوز للأب كتابة أملاكه لزوجته والبنات قبل الممات؟.. «الإفتاء» تجيب

«أبو البنات».. لقب يخشاه البعض وينتابه قلق عليهم بعد مماته خاصة في توزيع الميراث، وبعضهم يكتب كل ما يملك لزوجته وبناته خوفا من خلاف العائلة على الميراث، فهل هذا حلال أما حرام؟ خاصة وأن هناك جدل كبير حول حرمة ذلك، وهل هذا يكون مخالفا للشرع أم لا، حيث يقول سائل: «زوجتي عايزة أكتب لها البيت هي والبنات الثلاثة، وأنا عندي فدان أرض ومبلغ من المال في البنك، فهل يجوز أن أكتب لهم البيت؟».

كتابة الميراث للبنات قبل الممات

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا التساؤل قائلا: «طبعا أنت سألتني عشان أقولك لأ، لكنه يجوز أن يكتب البيت لزوجته وبناته، وليس في ذلك منع للورثة، لأن المال ما زال ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وكان هذا رده على صحابي يحدثه عن بناته، اكتب لهم لتوفر لهم الأمان والراحة».

ميراث البنات

وأضاف الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء في فيديو له: «من واقع خبرته، أجد النساء لا تحب الأموال، من باب نهما لها، وإنما لأنها تشعرها بالأمان، فبعض النساء لديها هاجس أنها لو لم تملك المال، قد تتعرض للفتنة في عرضها»، متابعا: «تفكير المرأة أن المال يساعدها على حفظها لنفسها وعرضها، بتحب دايما تكون في أمان حتى لا تتعرض لتهديد أن تفتتن في عرضها، كثير من الستات بتحب يبقى عندها فلوس، لأن عندهم هاجس غريب وارتباط شرطي، إن لو معهاش فلوس، حتى لو قادرة تشتغل هيبقى عندها فتنة فيما يتعلق بعرضها، هذا تفكير المرأة، لذا تحب دائمًا أن تكون في أمان».

وتابع: «اكتبلهم لو عاوز تعمل ده هيوفر لهم الأمان والراحة»، وقال الورداني إن هذا الأمر ليس لأن النساء يحبون المال ولديهم نهم، لكن المرأة تحب المال لأنه يشعرها بالأمان، فكثير من النساء يحببن أن يكون لديهن أموالا، ظن لأن لديهن هاجسا وارتباطا شرطيا غريبا بأن المرأة لو لم تكن تملك المال سوف تفتن فيما يتعلق بعرضها وحفظها لنفسها، فهي تحب دائمًا أن تكون في أمان حتى لا تشعر بهذا التهديد».