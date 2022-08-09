شاب يطلق النار على شقيقه بسبب خلافات على الميراث في الدقهلية

أصيب شاب في محافظة الدقهلية بطلقات خرطوش في ساقه اليسرى، وبسؤاله في محضر الشرطة اتهم شقيقه، عامل زراعي، بإطلاق النار عليه في قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما بسبب الميراث، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت مباحث منية النصر من ضبط المتهم وأرشد عن مكان السلاح واعترف بارتكاب الواقعة.

إصابة شاب بطلق خرطوش بالساق اليسرى

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول شخص يدعى «ربيع. إ. ع.»، 35 عاما، فلاح، مقيم بمنطقة أبو ذكري التابعة لدائرة المركز مصابا بطلق خرطوش بالساق اليسرى.

خلافات مالية بين الشقيقين

وانتقل مأمور منية النصر وضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصاب في محضر الشرطة، اتهم شقيقه ويدعى «ياسر إ. ع»، 40 عاما، بالتعدي عليه بضربه بسلاح ناري «خرطوش» ما أدى إلى إحداث إصابته، وذلك بسبب وجود خلاف مالي بينهما بسبب الميراث.

القبض على الشاب المتهم

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث منية النصر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب.