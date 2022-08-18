بعد الجدل حول ألوان الرموز التعبيرية.. اعرف معانيها في المراسلات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية العديد من الأقاويل والتخمينات التي تخص معاني الرموز التعبيرية، ودلالات ألوانها في العديد من تطبيقات المراسلة، ما دفع البعض إلى محاولة تفسير وتحليل ألوان الرموز التعبيرية، ما أدى إلى اختلاف الآراء.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن هناك الكثير من الاختلافات في معاني الألوان الخاصة بالرموز التعبيرية، ففي كل مرة ترسل فيها قلبًا على WhatsApp ، قد ترغب في التفكير مرتين، إذ أن الألوان المختلفة يمكن أن تغير ما تعنيه تمامًا، ولكن لا يوجد أي قاعدة على ذلك.

القلب الأسود للسخرية

وأشار إلى أن القلب الأحمر الكلاسيكي الأصلي، عادة ما يكون بسيطًا جدًا، ويمكن إرساله لأولئك الذين تحبهم حقًا، لذلك، قد لا يكون الإرسال بعد مقابلة الشخص لأول مره اختيارًا جيدًا، أما القلب الأسود يستخدم بشكل كبير للسخرية، ولكن يمكن أيضًا أن يمثل حبًا عميقًا.

القلب الأبيض للتعاطف

ولفت إلى أن لون القلب الأبيض مفيد لإظهار التعاطف مع شخص ما بعد أن فقد أحد أفراد أسرته، ويكون للقلب الأزرق استخدامات مختلفة، فإذا لم يكن لديك ما تضيفه في محادثة جماعية، فيمكنه العمل بشكل جيد هنا.

أما القلب الأصفر فيعطي معنى طاقة لطيفة، لذلك يمكن أن يكون مفيدًا في علاقة جديدة، وبينما القلب الأخضر يفضل استخدامه عندما تتحدث عن البيئة، ويبدو أنه مناسب للأشخاص الذين تعرفهم أقل قليلًا، مثل المعارف أو أصدقاء الأصدقاء.