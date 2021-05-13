منها «ديسكورد».. 5 تطبيقات محادثة لا تعرف عنك الكثير

يتواجد عدد كبير من التطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة والتي يتم استخدامها بشكل لحظي، ولكن تختلف نسبة الخصوصية والأمان في هذه التطبيقات، حيث يوجد عدد من التطبيقات التي يتم استخدامها دون معرفة درجة الأمان بها.

ويرغب الجميع في الحصول على أكبر نسبة أمان محققة، وتحقق له مزيدا من الخصوصية، حتي لا يستطيع أي شخص سرقة البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم.

ويقول موقع phoneArena، إن هناك عدد من التطبيقات التي تتطلب تسجيل بيانات أقل وهو ما يجعلها أكثر أمانا وخصوصية من التي تتطلب بيانات أكثر، واستعرض الموقع أكثر هذه المواقع خصوصيا بالترتيب التالي.

1- تطبيق سيجنال:

ويعتبر تطبيق سيجنال من أكثر التطبيقات أمانا وخصوصية، من خلال عدم طلبه الكثير من المعلومات التي يمكن سرقتها من قبل المخترقين، كما أنه يعتبر تطبيق ممول بالكامل من التبرعات والمنح وليس جمع البيانات وبيعها كما يفعل عدد كبير من التطبيقات، كما أنه لا يقوم بعرض الإعلانات التي قد تستهدف المستخدمين.

2- تطبيق سكايب:

يعمل على منح المستخدمين خيارات سهلة للتحديثات أو عدم مشاركة البيانات، حيث يستخدم معلومات قليلة جدا، ويقوم بربطها مع المستخدم وجميعها معلومات عادية.

3- تطبيق زووم:

يعد التطبيق الأكثر استخداما في الوقت الحالي، لإنشاء اجتماعات إلكترونية عن بعد، كما أنه لا يتطلب معلومات أكثر من التي تجعله يعمل بنجاح.

4- تطبيق ديسكورد:

يتيح للمستخدمين إنشاء مجتمعاتهم الخاصة وتطويرها، كما أنه لا يجمع مجموعة كبيرة من المعلومات الخاصة، ولكن يجمع فقط ما يحتاجه.

5- تطبيق تليجرام:

ويتيح التطبيق تجربة المراسلة مثله مثل تطبيق ماسنجر، كما أنه يمكنه إرسال ملفات وصور ذات حجم كبير دون مشكلة، ولكنه يبدو معقولا في جمع البيانات والمعلومات الخاصة إلى حدا ما.