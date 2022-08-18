في ذكرى ميلاده.. أستاذ أدب: أنيس منصور لم يكن عدوا للمرأة

قال الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن أنيس منصور تميز بالبساطة القادرة على أن تجمع داخلها العمق بتفاصيله، وانعكس ذلك على ترجماته لبعض من روائح المسرح العالمي، ووصلت لقطاع كبير من المهتمين والمتلقين.

جهود أنيس منصور

وأوضح «عبدالله» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصبح» المذاع على فضائية «dmc»، أن الراحل أنيس منصور كان حريصا على عقد الصلة بينه وبين المتلقي في أعماله الفنية والأدبية، لافتا إلى أن الصحافة كانت تخلق حالة من حالات تبسيط الأسلوب لأنها تصل لقطاع كبير من الجمهور، بينما كانت بساطة أنيس منصور تعني مستوى مختلف من العمق عن نظيره.

أنيس منصور ومشكلة المرأة

وأشار الدكتور يسري، إلى أن أنيس منصور رسم عنه صورة بأنه عدو المرأة وهو أمر غير حقيقي، خاصة وأن منصور كتب في مساحات واسعة من الأدب والصحافة والكتابة بشكل عام، موضحا أن أنيس منصور كانت له مواقف بسيطة لا تتفق مع حركات التحرر الخاصة بالمرأة، ولكن مجمل أعماله لا يمكن أن نعتبرها تحمل عداء للمرأة والصورة الذهنية المأخوذة عنه خاطئة ومغلوطة.

وأكد أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، أننا نعاني من اختزال الكتاب في صورة توصيفات جاهزة، وهو أمر معتاد مع معظم الكتاب، وقيمة أنيس منصور الحقيقية تعود لحجم الجهود التي قام بها وأصبح صاحب وجوه مختلفة جمع بين العمود الصحفي والحس الأدبي والنزعة الفلسفية والترجمات.