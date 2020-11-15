نهضة مصر تصدر نسخة جديدة من "انتهى زمن الفرص الضائعة" لـ أنيس منصور   

أصدرت دار نهضة مصر للنشر نسخة جديدة من كتاب الكاتب والصحفي الكبير أنيس منصور "انتهى زمن الفرص الضائعة" بعد فترة من توقف إصداره ونفاذه من المكتبات ليطل على القراء بغلافه الجديد خلال هذا الشهر.

يعد الكتاب أحد السجلات التاريخية الهامة؛ حيث دون "أنيس منصور"، وهو أحد العقول المقربة من الرئيس الراحل أنور السادات، وقائع وتفاصيل رحلاته برفقة الرئيس من القاهرة إلى واشنطن وجنيف والرياض و طرابلس والقدس.. وغيرها من العواصم التي شهدت مباحثات ومفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل، طيلة عامين هما: عمر المفاوضات، بدءًا من العام 1977 ونهاية بتوقيع اتفاقية السلام في "كامب ديفيد" عام 1979.

ويأتي هذا الإصدار حرصًا من نهضة مصر على إحياء مؤلفات أنيس منصور لتبقى راسخة في وجدان الكبار والقراء الجدد من الأجيال القادمة من الشباب ليدرك الجميع عظمة صناعة القرار المصري في مرحلة حرجة من تاريخ بلادنا، وواقع امتلاك مصر للرؤية المستقبلية فيما يخص القضايا الخارجية، إلى جانب تمسكها بثوابت الأمن والحق العربي كجزء من أمنها ومسئوليتها القومية.

الجدير بالذكر، أن هذا الإصدار يتزامن مع إطلاق الدار لطبعات جديدة من كتاب "أعجبني هؤلاء" لأنيس منصور الذي يوثق مواقف كثيرة للكاتب مع العديد من الفنانين والعقول المفكرة، مثل: عباس العقاد وتحية كاريوكا.. وغيرهما؛ ليعكس تلك الحقبة الزمنية بكل جوانبها الفكرية والفنية.

أنيس منصور (1924 -2011) كاتب صحفي وفيلسوف وأديب مصري، اشتهر بالكتابة الفلسفية عبر ما ألّفه من إصدارت، جمع فيها إلى جانب الأسلوب الفلسفي الأسلوب الأدبي الحديث.

كانت بداية أنيس منصور الأدبية مع القرآن، حيث حفظه في سن صغيرة في كتٌاب القرية وكان له في ذلك الكتاب حكايات عديدة حكى عن بعضها في كتابه "عاشوا في حياتي".

كان الأول في دراسته الثانوية على كل طلبة مصر حينها، ثم التحق في كلية الآداب في جامعة القاهرة برغبته الشخصية، دخل قسم الفلسفة الذي تفوّق فيه وحصل على ليسانس آداب عام 1947، عمل أستاذاً في القسم ذاته، لكن في جامعة عين شمس لفترة، ثم تفرّغ للكتابة والعمل الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم.