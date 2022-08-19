كل ما تريد معرفته عن كلية الآداب بجامعة عين شمس.. الأقسام والتخصصات المتاحة

قالت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية من الكليات التي تحتوي على أقسام متعددة وتهتم بالجانب النظري والعملي، مشيرة إلى أن هناك عدة مجالات بالكلية تتماشى مع رؤية مصرالمستقبلية، والكلية تهتم بالطلاب من خلال تأهيلهم للحصول على فرص عمل حيث إن البرامج التي يتم تدريسها للطلاب تؤهلهم لمعرفة احتياجات سوق العمل مستقبلا وهو التوجه الذي تسير عليه الكلية.

كلية الآداب تعتبر مجموعة من الكليات

وأوضحت «كامل» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يوجد بالكلية قسم خاص بالدراما تنفرد به الكلية، حيث يتعلم الطالب كيفية كتابة «الإسكريبت» وتقديم النصوص المسرحية وإعداد الحوار الدرامي، مشيرة إلى أن كلية الآداب تعبر مجموعة من الكليات تتعدد أقسامها ومجالاتها، مؤكدة أنه من المتوقع أن يتم فتح كلية إعلام مستقلة وتم إنشاء مبنى الكلية وسميت بـ«كلية الإعلام الرقمي»، ولكن لم يتم فتحها حتى الآن.

الكلية تساهم في رؤية مصر 2030

وأكدت القائم بأعمال عميد كلية الآداب أنه يوجد بالكلية 25 ألف طالب يتم توزيعهم على الأقسام المختلفة بالكلية، مشيرة إلى أنه من أهم أقسام الكلية قسم الجغرافيا وقسم المكتبات، لأنهما يساهمان في رؤية مصر 2030، ويعتمدان على نظم المعلومات والرقمنة، وهذا يتماشى مع خطة الدولة المصرية حاليًا في الاتجاه إلى التحول الرقمي.

أقسام كلية آداب بجامعة عين شمس

-قسم التاريخ.

-قسم اللغة العربية.

-قسم اللغة العبرية.

-قسم اللغة الانجليزية.

-قسم اللغة الفرنسية.

-قسم اللغات الشرقية.

-قسم علم النفس.

-قسم علم الاجتماع.

-قسم الدراسات الفلسفية.

-قسم الحضارة الأوروبية.

-قسم الجغرافيا.

-قسم المكتبات.

-قسم الدراما والنقد.

-قسم علوم الاتصال.

-قسم الإرشاد السياحي.

-قسم الإرشاد السياحي الفرنسي.