شروط الالتحاق بقسم الأنثربولوجيا في كلية الآداب جامعة الإسكندرية

أعلنت كلية الآداب، جامعة الإسكندرية شروط الالتحاق بقسم الأنثربولوجيا لعام 2022، وذلك بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الأولى لخريجي الثانوية العامة، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور على أقسام كلية الآداب وشروطها وأهدافها وتماشيها مع سوق العمل والمواد الدراسية.

شروط الالتحاق بقسم الأنثربولوجيا

ووفقاً للصفحة الرسمية لقسم الأنثربولوجي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ، لا يعد قسم الأنثربولوجيا من الأقسام المشروطة باختبارات أو مجموع محدد، بل يشترط فقط أن يكون الطالب مقيدا بكلية الآداب على أن يتم قبول الطلاب وفقا للحد الأقصى التي تحدده إدارة الكلية لكل قسم.

التعريف بعلم الأنثربولوجيا

وأكدت صفحة قسم الأنثربولوجيا في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، الرسمية في بيان لها، أن علم الأنثربولوجيا بفروعها الرئيسية المجتمعات النامية التقليدية، بالإضافة إلى أشكال الحياة الراقية والمتقدمة في الأغلب، والتنظيمات الاجتماعية المعقدة، وتتمثل رسالة القسم في تزويد الطالب بالمعارف الأنثربولوجية وتأهيله أكاديميا وبحثياً بالمهارات اللازمة لخدمة مجتمعه، وحل ما يواجهه من مشكلات على كافة المستويات المحلية والقومية والدولية، مع التركيز على المجتمعات العربية والبحر متوسطية المحيطة بالمجتمع المصري لما لها من صلة وثيقة به، وفقا للموقع الرسمي للكلية.

شعب قسم الأنثربولوجيا

ويوجد بالقسم شعبتين وهما الأنثربولوجيا والتراث والمتاحف الشعبية على أن يكون التخصص في السنة الثالثة، وتكون مجالات عمله هي: العمل كإخصائي اجتماعي، أو إحصائي في محاكم الأسرة ووزارة العدل، أو كباحث في مجال التخطيط والعمران، أو في إدارة المتاحف، أو إدارة الفنادق، أو في مراكز الخدمة الاجتماعية، أو مشروعات محو الأمية.