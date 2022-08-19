عبده اتعلم «باركور» على الرمال في سوهاج.. ويحلم بتدريب اللعبة في مراكز الشباب

يسعى شاب عشريني نحو تحقيق هدفه بكل تحدي وإصرار، حيث مارس وتعلم لعبة «الباركور»، وهي لعبة هوائية تتلخص في قيام الشاب بالوثب من على الحواجز والطيران في الهواء، والقفز من أماكن عالية.

وقال عبده قدري، يقيم بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، يبلغ من العمر 24 عامًا: «أنا بدأت لعبة الباركور وأنا كنت في الفرقة الثانية من الكلية، تعرفت على اللعبة عن طريق مشاهدتي للاعب أجنبي، حبيت أني ألعب وأمارس هذه الرياضة، عشان كنت شايف أنها لعبة جديدة وفيها حماس وأسرار».

التعلم على الرمال

وأضاف «قدري» لـ«الوطن»: «بدأت أقوم بممارسة اللعبة بمفردي على الرمال في مسقط رأسي بالقرية، وأثناء تعلمي والتدريب حدث لي عدة إصابات متتالية، ومع ذلك كنت أتحدى تلك المعوقات حتى أستطيع تنفيذ الحركة، ومع استمرار المقاومة والتحدي، أصبحت اللعبة سهلة لا صعوبة فيها».

تدريب رياضة الباركور

وأشار «قدري» إلى أنه ظل سنوات يتدرب على الرمال نظرًا لعدم وجود صالة رياضية تمارس فيه اللعبة، وعقب تعلمها جيدا جمع أصدقائه ودربهم جيدا وكون من بينهم فريق من الشباب.

وأوضح أنه بعد إعداد الفريق، ظهر الإقبال من الشباب والأطفال وبدأت لعبة «الباركور» في الانتشار في سوهاج، ثم دُعي للعمل في إحدى المدارس الخاصة، لتدريب الأطفال، ومع ذلك لم يتوقف على التطوير المتواصل ومتابعة كل ما هو جديد في هوايته.

وتابع قدري أنه يتمنى أن يقوم بالتدريب داخل مراكز الشباب والرياضة، وأن يقوم بعمل صالة في كل محافظات الصعيد لنشر هذه اللعبة التي لا يعلم عنها الكثير من الأطفال والشباب.