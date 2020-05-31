بسبب تمرين الباركور.. رامز أمير يجري عملية بسبب إصابة خطيرة

نشر الفنان رامز أمير صورة له خلال تواجد بأحد المستشفيات بعد إجراءه عملية جراحية، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرم".

وعلق علي الصورة قائلاً "هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز ازعل أي حد بيحبنى، بس حسيت ان ممكن تجربتى دى تبقى مفيدة، وتبقى دافع لشخص محبط انه ميستسلمش لما يقع و الدنيا تكسره".

وكشف عن سبب وجوده بالمستشفي قائلاً، "دى إصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم و للأسف دى مش العملية الاولى بس ان شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبى هوريكم ازاى ممكن تقع و تقوم تانى وتبقى اقوى من الاول".

وتابع، "هكمل الطريق اللى وعدت نفسى بيه و هعملكم أكشن متعملش عندنا فى السينما قبل كده، ربنا يقدرنى بس و اعرف اشرفكم و عشان خاطرى محدش يزعل و يقولى خاف على نفسك، انا عارف خطورة اللى انا بعمله من اول يوم و راضى الحمد لله عشان انا بعمل الحاجة اللى بحبها، دعواتكم بقه عشان لسة شايلكم اكشن كتير فى الصندوق".

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال كان دوره بمسلسل "الإختيار" مع المخرج بيتر ميمي، خلال شهر رمضان الماضي .