أول معسكر كشفي على شاطئ أم الرخم في مطروح.. تخييم وأنشطة ومسابقات «صور»

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة مطروح، أول معسكر كشفي على شاطئ أم الرخم غرب مدينة مرسى مطروح، وتضمن عمل تخييم على الشاطئ وأعمال كشفية ومسابقات فنية ورياضية وورش عمل مع الطلائع من الأطفال المشاركين في فعاليات اليوم الكشفي لتعريفهم بالبحر وكيفية التعامل في الرحلات الخلوية وتجهيز الخيام وإعداد المعسكر والأنشطة المتنوعة.

معسكر كشفي وتخييم في مطروح

وقال الدكتور وليد الرفاعي، مدير الشباب والرياضة بمطروح، اايوم، لـ«الوطن»، إن معسكر الطلائع الكشفي جرى تنفيذه على شاطئ مالديف مطروح «أم الرخم» للاهتمام بالنشء والطلائع، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030، وهو معسكر كشفي بنظام اليوم الكامل، والهدف من هذه المعسكرات هو تنمية المهارات والخبرات الحياتية والمعيشية للطلائع، وتنمية قدراتهم الذاتية والاعتماد على النفس والعمل العام الجماعي والتطوعي، في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالنشء والشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أنشطة المعسكر الكشفي

وأكد محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الطلائع بالشباب والرياضة بمطروح، أن المعسكر عبارة عن تخييم يحتوي على برنامج شامل ثقافي وترويجي وفني ورياضي وكشفي وتوعوي، وهدفه إدخال البهجة والسرور على طلائع المحافظة من خلال ممارسة الألعاب الرياضية والترويحية، فضلا عن تعلم بعض المهارات الكشفية مثل تركيب الخيام وأنواع الربطات والعُقد، ورفع أعلام مصر، كما يتم طهي وجبات على البحر ليتناولها جميع المشاركين من فرق الطلائع، مع تعلم كيفية الاعتماد على النفس، ويبقى الهدف الأهم وهو غرس الانتماء لهذا الوطن والمحافظة عليه.

وأوضح أن هناك تعاون مثمر لإقامة المعسكرات الشاطئية في مطروح والتخييم، بالتنسيق مع مسؤولي الشواطئ الكابتن سالم دواس والكابتن نصار بحيري، للمساعدة في تنفيذ المعسكر الكشفي بشاطئ أم الرخم، وفتح مساحات كبيرة على الشاطئ للتخييم.