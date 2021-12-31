«الطلائع والشباب» في أكاديمية الشرطة للإطلاع على أحدث برامج التدريب

نظمت أكاديمية الشرطة يوماً كاملاً بنظام التعايش، استقبلت خلاله أعضاء برنامج برلمان «الطلائع والشباب»، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، ويضم 187 شابًا و94 فتاة، من 18 محافظة، لإطلاعهم على الدور الذى تقوم به أكاديمية الشرطة فى إعداد طلابها، فى إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين شباب وفتيات برنامج «الطلائع والشباب»، وأقرانهم من طلبة كلية الشرطة باعتبارهم قوة واحدة لبناء الوطن وتعزيز قدراته.

وزير الداخلية يرحب بزيارة برنامج «الطلائع والشباب»

وكان فى استقبالهم قيادات أكاديمية الشرطة الذين نقلوا تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي أبدى اهتماما بالزيارة لما لها من مردود إيجابي، يتمثل في توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن فضلاً عن التعريف بدور الأكاديمية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة وقادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة.

فيلم تسجيلي عن أنشطة كلية الشرطة

وتضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة كلية الشرطة أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات لوجيستية وتعليمية وتدريبية، كما تم إستعراض أهم البرامج التعليمية والتدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة، فضلاً عن مشاهدة بعض العروض التدريبية التي أظهرت مدى الكفاءة التدريبية التي يتمتع بها الطلبة.

وفى نهاية أعرب رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، عن إمتنانه البالغ لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة لتنظيم الفاعلية المثمرة والبناءة، مؤكداً تقديره العميق وإشادته البالغة بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري، وأكد حرصه على تكرار الزيارة التي تساهم في تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل.