عضو «المهن الطبية» يطالب كليات الصيدلية بقبول 150 طالبًا فقط لمدة 5 سنوات

طالب الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال النقابة العامة للصيادلة، بألا يقل مجموع الالتحاق بكلية الصيدلة عن 90% لكل الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية؛ للحد من أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية، نظرا لتزايد أعداد الخريجين بداية من عام 2007 بشكل كبير، موضحا أن أعداد الخريجين خلال العام الدراسي الماضي بلغ نحو 17 ألف خريج.

زيادة أعداد خريجى كليات الصيدلة

وأوضح «سنجاب»، أن زيادة أعداد خريجي كليات الصيدلة عن حاجة سوق العمل أصبحت مشكلة عالمية، وخاصة في الدول العربية مثل: الأردن، العراق، وغيرها، نتيجة افتتاح عدد كبير من كليات الصيدلة الخاصة على مستوى العالم والترويج للصيدلة باعتبارها مهنة مربحة، حتى وصلنا إلى عام 2007 و2008 وبدأت تشهد المهنة زيادة في الأعداد غير مسبوقة، ولم يفكر أحد في حلول لاستيعاب هذه الأعداد، رغم أن الصيدلي يمكن إعادة توظيفه في العديد من المهام غير فتح الصيدليات لبيع الأدوية، التي باتت تواجه العديد من المشكلات المرتبطة بانتشار سلاسل الصيدليات والاحتكار.

صيدلي لكل 438 مواطنًا

وأضاف عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه حسب منظمة الصحة العالمية فمعدل أعداد الصيادلة بالنسبة للمواطنين في مصر هو، صيدلي لكل 438 مواطنًا، بينما يصل المعدل العالمى إلى صيدلي لكل 1100-1600 فرد أو 23 صيدليًا لكل 10000 مواطن، والمعدل العالمي من 6-9 صيادلة لكل 10000 فرد، وبالنسبة للصيدليات فالمعدل في مصر صيدلية لكل 1261 مواطنًا، بينما يصل المعدل العالمي صيدلية لكل 3500 – 5000 فرد.

أعداد الصيادلة في مصر

وأشار إلى أن ذلك يعني أن أعداد الصيادلة في مصر أصبحت أكثر من 4 أضعاف النسبة العالمية، مشيرا إلى أن حل مشكلة زيادة الأعداد يكمن في اتخاذ قرارات جريئة لتحديد وتقليل أعداد القبول بجميع كليات الصيدلة، بدءا من العام الدراسي بحيث ألا يزيد عدد القبول هذا العام لكل كلية من 100 إلى 150 طالبا بحد أقصى لمدة 5 سنوات، لحين اعتدال ميزان مهنة الصيدلة في مصر، مع ضرورة إعلان وزارة الصحة عن حاجتها للصيادلة بعد تخرج دفعة 2022/2023، وقبل قبول الدفعات الجديدة هذا العام.

وأشار إلى أن استمرار تخريج تلك الأعداد الكبيرة من الصيادلة، سيقضي على مهنة الصيدلة أو سيضطر كثير من الخريجين تغيير وظيفته والعمل بأي مجال آخر، بالإضافة إلى إنخفاض سعر الصيادلة بالخارج.