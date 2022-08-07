تعرف على مصاريف كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة.. تبدأ من 41 ألف جنيه

أعلنت الجامعات الخاصة عن مصاريف العام الدراسي الجديد 2022-2023، عبر موقعها الرسمي، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها الأعلى للجامعات، حيث يبحث المئات من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن مصاريف كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة، تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مصروفات كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وفقا للموقع الرسمي للجامعات الخاصة.

مصاريف كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة

1- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر: 85 ألف جنيه.

2- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة 6 أكتوبر: 95 ألف جنيه.

3- مصاريف كلية الصيدلة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 80 ألف جنيه.

4- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 85 ألف جنيه.

5- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 73 ألف جنيه.

6- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 78 ألف جنيه.

7- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة حورس: 72 ألف جنيه.

8- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة حورس: 77 ألف جنيه.

9- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة ميريت: 65 ألف جنيه.

10- مصاريف كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية: 41 ألف جنيه للعام الدراسى الواحد.

11- مصاريف كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية: 44 ألف و500 جنيه للعام الدراسي الواحد.

12- مصاريف كلية الصيدلة بالجامعة المصرية اليابانبة للعلوم والتكنولوجيا: 85 ألف جنيه.

13- مصاريف كلية الصيدلة بالجامعة الصينية في مصر: 98 ألف جنيه.

14- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة بدر: 92 ألف جنيه.

15- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة بدر: 98 ألف جنيه.

16- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة بدر بأسيوط: 75 ألف جنيه.

17- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة سيناء: 120 ألف جنيه.

18- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة سفنكس أسيوط الجديدة: 66 ألف و500 جنيه.

19- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة النهضة: 49 ألف و500 جنيه للعام الدراسي الواحد.

20- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة الصالحية الجديدة: 7000 ألف جنيه.