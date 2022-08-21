واتساب تطلق ميزة جديدة لهواتف أندرويد.. تعرف عليها

أعلن تطبيق واتساب عن عدد من المميزات الجديدة التي يسعى لاختبارها خلال الفترة الحالية من خلال مختبري الإصدارات التجريبية الجديدة WhatsApp beta لنظام Android، وكانت إحدى هذه المميزات التي أعلن عنها التطبيق بالأمس من خلال موقع «wabetainfo».

وقال الموقع إن الميزة الجديدة التي يعلن عنها التطبيق ويعمل على اختبارها، هي القدرة على عرض تحديثات الحالة داخل قائمة الدردشة، وقد تم تطوير واختبار وإصدار الميزة للهواتف الأيفون، ويتم العمل في الوقت الحالي على تجربتها للهواتف العاملة بنظام الأندرويد.

طريقة عمل الميزة الجديدة

وأشار الموقع إلى أن الميزة تعمل على أنه عندما تنشر جهات الاتصال الخاصة بك تحديثًا جديدًا للحالة، فهي الآن مرئية دائمًا داخل قائمة الدردشة الآن، وليس مضطرا للدخول إلى «الحالة» لرؤية من قام بتحديث حالاته، مثل ظهور الإطار الأزرق حول صورة مستخدم تطبيق فيسبوك عن إضافته القصة.

وأوضح الموقع أنه إذا لم تعجبك هذه الميزة، يمكنك كتم تحديثات الحالة من علامة تبويب الحالة حتى لا تظهر في قائمة الدردشة الخاصة بك بعد الآن، وقد تم طرح هذه الميزة فقط على بعض مختبري الإصدار التجريبي، فقد يستغرق الأمر وقتًا قبل الوصول إلى جميع الحسابات الأخرى.

إذا لم تكن لديك هذه الميزة ، فالرجاء انتظار التحديث في المستقبل لأنه سيتم متابعة المزيد من عمليات التنشيط خلال الأسابيع المقبلة.

تطبيق واتساب يعمل على إضافة الكثير من المميزات

وخلال الفترات القليلة الماضية يعمل تطبيق واتساب على إضافة الكثير من المميزات بهدف تلبية جميع احتياجات المستخدمين وتحقيق أكثر قدر من الراحة في الاستخدام وتوفير الكثير من المميزات لهم.