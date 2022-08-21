الأقباط يختتمون صوم السيدة العذراء اليوم

يختتم الأقباط اليوم صوم السيدة العذراء مريم والذي استمر لمدة 15 يوما، حيث ينتهي يوم 22 من شهر أغسطس الجاري، ويعد صوم العذراء تقليدا لإحياء ذكرى رحيل السيدة مريم ويعطي الأقباط اهتمامًا كبيرًا لهذه المناسبة، حيث يوافق ذكرى صعود جسد السيدة مريم إلى السماء ورحيلها، وينتهي الصوم بعيد السيدة العذراء مريم.

نهضات الليلة الختامية لصوم العذراء

وتستعد الكنائس والأديرة اليوم لإقامة نهضات الليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم، حيث قال القس مكاريوس فهيم قليني، الكاهن بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن صوم السيدة العذراء مريم يتميز بعمل تسابيح وترانيم يومية منظومة بألحان كنسية خاصة لصوم السيدة العذراء مريم، ويتم عمل نهضات يومية طوال فترة الصوم، وهي موعظة تلقى كل يوم، وهناك صلوات كل يوم طوال فترة الصوم.

صوم السيدة العذراء مريم

وأضاف القس مكاريوس فهيم قليني، أن صوم السيدة العذراء مريم ينتهي بعيد صعود الملائكة بجسد السيدة مريم، وهو احتفال ثابت للقباط، ويسمي «عيد استذكار إصعاد جسد العذراء مريم إلى السماء»، يعد الصوم تكريماً للسيدة العذراء مريم.

قصة صوم العذراء

وحول قصة صوم العذراء أوضح القس مكاريوس فهيم قليني، أن الله شاء لجسد السيدة مريم أنه لا يظل في الأرض لحكمة منه، وتكريما للسيدة العذراء، فأرسل الملائكة وأخذوا جسد السيدة مريم بالكفن وصعدوا به إلى السماء، وموجود في مكان مخفي لا يعلمه إلا الرب، وهذا مثلما حدث مع جسد النبي إيليا وغيرهم.

احتفالات عيد العذراء مريم

من جانبه أكد القس عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، لـ«الوطن»، أن الأقباط يحتفلون بصوم السيدة العذراء إحياءً لذكراها، وينتهي الصوم مع الاحتفال الكبير بعيد السيدة العذراء، وتشهد كنيسة العذراء في مسطرد حضورا كبيرا من الأهالي والمحبين الذين يتوافدون على الكنيسة في هذه الأيام المقدسة.