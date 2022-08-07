بدء صوم السيدة العذراء 2022.. يستمر 15 يوما والبابا يهنئ الأقباط

يبدأ الأقباط اليوم الأحد صوم السيدة العذراء، والذي يستمر لمدة 15 يوم حيث ينتهي يوم 22 من شهر أغسطس ، وهو تقليد لإحياء ذكرى رحيل السيدة مريم، كما أن الأقباط يعطون المناسبة اهتمامًا كبيرًا، حيث يوافق ذكرى صعود جسد السيدة مريم إلى السماء ورحيلها، بحسب الكنيسة المصرية، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير كل ما يخص صوم السيدة العذراء.

صوم السيدة العذراء 2022

وحول صوم السيدة العذراء 2022، فهو يستمر لمدة 15 يومًا، حيث يبدأ من 7 أغسطس حتى 22 من الشهر نفسه، كما يعد صوم من الدرجة الثانية في الكنيسة الأرثوذكسية، وخلال مدة الصوم، تقيم جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية، النهضات الروحية الخاصة بصوم العذراء، ويصوم الأقباط فيه عن اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، بحسب الكنيسة.

صوم السيدة العذراء

وفيما يخص صوم السيدة العذراء 2022، فيسمح فيه بتناول الأسماك حيث أنه من أصوام الدرجة الثانية، كما تتفق فيه جميع الطوائف الأخرى كالكاثوليكية والكلدان الكاثوليك والروم الكاثوليك والأرثوذكس.

صعود جسد السيدة مريم إلى السماء

ويوافق صوم السيدة العذراء 2022، بحسب الرواية القبطية، ذكرى صعود جسد السيدة مريم إلى السماء، عيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء.

فضل صوم السيدة العذراء

حول صوم السيدة العذراء 2022، فيندر أن يفطر فيه أحد من الأقباط، وذلك لما يمثله من أهميه، كما تصومه الغالبية بزهد وتقشف زائد، كاطالة فترة الانقطاع حتى الغروب احيان، ويصومه الأتقياء بالماء والملح دون زيت، وبدون سمك.

تهنئة البابا بصوم السيدة العذراء

من جانبه قدم البابا تواضرس الثاني، بابا الاسكندرية، التهنئة إلى أبناء الكنيسة بصوم السيدة العذراء مريم الذي يبدأ يوم اليوم، وقال في تهنئته: «أننا في شهر أغسطس في فترة صوم السيدة العذراء نعيش معها ونقتدي بها باعتبارها كنز الفضائل، وفي شهر كيهك نسير معها في رحلة التسبيح قبل ميلاد السيد المسيح».