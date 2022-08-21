خبير ثروة سمكية: «الجمبري الكداب» هو «إستكاوزا» المياه العذبة

قال الدكتور إسماعيل رضوان خبير الثروة السمكية، إنّ الجمبري الكداب هو إستكاوزا المياه العذبة، مشيرًا إلى أن الجمبري الكداب تسمية مصرية، حيث بدأت القصة في نهايات تسعينيات القرن الماضي، لما استورده أحد المستثمرين بسبب قيمته الغذائية الكبيرة والقريبة من الجمبري، مشيرًا إلى أنه يختلف عن الجمبري في أن نسبة الصافي الخاصة به أقل من الجمبري العادي، حيث يكون في حدود 50% بينما الجمبري في حدود 60%.

مرغوب في الولايات الجنوبية الأمريكية

وأضاف خبير الثروة السمكية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الجمبري الكداب تم استيراده دون معرفة تفاصيل عن دورة حياته أو أسلوب تربيته، رغم أنه نظام استزراع لأحد الأصناف ومرغوب جدا في الولايات الجنوبية الأمريكية مثل ألاباما».

الصيد يكون بواسطة فخ

وتابع الخبير في الثروة السمكية: «تعتمد زراعته على الصيد في مناطق مفتوحة كبيرة، والصيد يكون بواسطة فخ يتم تجميع الجمبري فيه يوميا، وانتشر في مصر لأنه مفترس حيث تخلص من الأكل وهرب من الشبك، كما أنه ليس مضرا نهائيا، إذ أنه نوع من القشريات مرغوب فيها، وبعد انتشاره بدأت شركات صينية تجمعه بسعر رخيص وتصدره للخارج».