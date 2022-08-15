«الجمبري الكداب» يغزو أسواق الإسكندرية.. الكيلو يبدأ من 10 جنيهات

مع زيادة أعداد المصطافين والإقبال الكبير على تناول الأسماك والمأكولات البحرية في الإسكندرية، انتشر بيع «الجمبري الكداب» أو ما يطلق عليه «شيكال» أو «صراصير وعقارب البحر»، وذلك أمام حلقة السمك في الأنفوشي بمنطقة بحري أو داخل أسواق المأكولات البحرية، ويتم طهيه بطرق مختلفة منها الشوي أو القلي أو «شوربة سي فود» أو طاجن الأرز.

الجمبري الكداب في أسواق الإسكندرية

«يلا الشيكال.. يلا العقارب.. شوف الجمبري الكداب بيلعب إزاي.. بـ10 جنيه بس يا جمبري يا كداب»، هكذا ينادي البائعون على هذا النوع من المأكولات البحرية أمام حلقة السمك بالأنفوشي، والتي تستقبل المصطافين وزائري المحافظة ومواطنيها لشراء الأسماك بأنواعها، وينتشر هذا النوع على طاولات بائعي الأسماك بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الجمبري.

بائعو السمك: الجمبري الكداب له زبونه

أحمد عطا، أحد بائعي الأسماك والمأكولات البحرية بحلقة السمك بالأنفوشي، يقول إن اسم الجمبري الكداب جاء أسوة بالحمام الكداب، وهو عبارة عن شيكال أو عقارب البحر يشبه الجمبري في شكله ومذاقه، لذلك يمكن أكله بدلا منه، خاصة إذا تم طهيه على شكل «طاجن»، كما يتم طهيه أيضا بنفس طريقة الجمبري والكابوريا، موضحا أن الزبائن يعلمون جيدا أنه ليس جمبري.

ويضيف «عطا» أن وجود كميات كبيرة من الجمبري الكداب بأسواق الإسكندرية وإقبال المصطافين على شرائه تسبب في انخفاض سعره، ليبدأ سعر الكيلو من 10 جنيهات ويصل لـ40 جنيها، مشيرًا إلى أن الكثير من البائعين يصفون للمصطافين كيفية تناوله وطريقة طبخه.

ولفت بائع السمك إلى أن تناول المأكولات البحرية في المصيف من عادات المصطافين، خاصة في ظل عدم مقدرة الجميع على تناول الجمبري يوميا، لذلك يتم شراء الجمبري الكداب بدلا منه لتناوله مع أرز الصيادية والشورية والسمك المقلي.

مصطافون: أول مرة نشوف الجمبري الكداب

فيما اختلفت آراء زوار الإسكندرية حول معرفتهم بالجمبري الكداب، حيث قالت نهى صلاح، من محافظة البحيرة، «بائع السمك في سوق بحري بإسكندرية قالي عليه، وقالي اسمه شيكال أو جمبري كداب، ووصفلي طريقة الطبخ بالطماطم والبصل والفلفل الألوان زي الجمبري، ويتم تسويته بالبهارات وتقشيره زي الجمبري وتناوله»، مؤكدة أنها اشترته لتجربته والتعرف عليه.