«لوزات القطن» تتفتح في مزارع كفر الشيخ.. باق 30 يومًا على جني المحصول

هلت بشائر محصول القطن الملقب بـ«الذهب الأبيض»، إذ تتفتح اللوزات على الأشجار بالحقول المزروعة بمحافظة كفر الشيخ، ومعها يعم الخير الوفير في بداية موسم الحصاد الذي يدخل البهجة والسرور على المزارعين في كافة أرجاء المحافظة.

بشاير الخير للقطن

يقول الجالي عبد السلام مزارع من أبناء المحافظة، إن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية سوف تكون جيدة، والحقول التي تفتحت فيها «لوزات القطن» شاهدة على ذلك، فهي تبدو على الأشجار ناصعة البياض كحبات اللؤلؤ، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بها أي إصابات من قبل الآفات الورقية التي تؤثر على إنتاجية المحصول.

جني المحصول

وتابع، إن مزارعي القطن يستعدون خلال 30 يوماً من الآن لجني المحصول الذي يعد بمثابة الأمل لهم في توفير المال ودعم الصناعة المصرية، خاصة الغزل والنسيج التي تتميز بها مصر، التي تقوم على محصول القطن المصري طويل وقصير التيلة.

ويشاركه في الرأي سلامة سالم مزارع من أبناء قرى الحامول بالمحافظة، الذي أكد أن محصول القطن هذا العام أفضل من الماضي، ويتضح ذلك من تفتيح اللوزات الذي وصل إلى 60%، ومن المنتظر أن يكون إنتاجية الفدان نحو 9 قناطير للفدان الواحد، موضحاً أن سعر القنطار الواحد من محصول القطن للعام الماضي كان بواقع 3000 جنيه، متمنيا أن يكون سعره هذا العام أفضل مما سبق.

كفر الشيخ من أولى المحافظات في زراعة القطن

من جانبه، أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«لوطن»، أن المساحة المزروعة بمحافظة كفر الشيخ، بلغت 124 ألف فدان لتصبح بذلك من أولى محافظات الجمهورية لزراعة محصول القطن، الذي يعتبر بمثابة الداعم الرئيسي لصناعة الأقطان والمنسوجات في بلدنا.