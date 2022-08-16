خطة للتوسع في زراعة القطن حتى 3 ملايين فدان دون التأثير على محصول القمح

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا عن زراعة القطن بالشتل، حيث تم زراعة الشتلة في منتصف مارس وجرى نقلها للحقل بعد حصاد القمح في النصف الثاني من شهر مايو.

زراعة القطن بعد حصاد القمح

وبدأت تجربة الزراعة بالشتل في طوخ بمحافظة القليوبية قبل 5 سنوات، حيث جرى زراعة القطن بعد حصاد القمح، حيث يُزرع القطن في منتصف شهر مارس بالطريقة التقليدية، وفي هذا الوقت من العام يكون القمح موجودا في الحقل.

إمكانية التوسع في زراعة القطن حتى 3 ملايين فدان

وأصبح متاحا لدينا زراعة القطن بعد القمح، وفائدة هذه التجربة للفلاح أنه أصبح لديه محصولين وهما القمح والقطن، وبالنسبة للدولة، صار لديها إمكانية التوسع في زراعة القطن حتى 3 ملايين فدان دون أن يكون ذلك على حساب زراعة القمح.

الزراعة تبدأ منتصف مايو وينتهي أوائل أكتوبر

الفترة الزمنية الخاصة بزراعة المحصول تبدأ منتصف مارس حتى نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر، لكن نظام الشتلة مختلف إذ يبدأ في النصف الثاني من مايو وينتهي في أوائل أكتوبر، وهو ما يستغله الفلاح لتحقيق ضعف دخله.