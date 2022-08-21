استشاري يوضح طرق الحصول على وزن مثالي.. الرياضة وتناول الفواكه أهمها

قال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة والباطنة، إن النظام الغذائي الصحي والحصول على وزن مثالي بصفة عامة يجب أن يكون من خلال متخصص وليس عن طريق استشارة أحد الأصدقاء أو من خلال الإنترنت تحسباً لوجود مشكلة مرضية تُسبب الزيادة في الوزن أو النقصان تتطلب تحاليل تحت إشراف طبي، مثل الغدة الدرقية أو نقص فيتامين «د» أو الغدة الكظرية نتيجة الكورتيزون أو أسباب وراثية أو روتين الحياة وعدم ممارسة النشاط أو الحالة النفسية.

النظام الغذائي الصحيح ليس معقداً

وأضاف «جبران» لـ«الوطن»، أن النظام الغذائي الصحيح لا يحتوي على تعقيدات، مشيراً إلى أنه يجب تقليل السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسد والإكثار من السعرات الحرارية الخارجة من خلال نظام غذائي متوازن بممارسة الرياضة تحت إشراف متخصص بالصالة الرياضية حتى يحدد له التمارين الرياضية اللازمة والنظام الغذائي السليم.

نصائح النظام الغذائي السليم

وأكد أنه يجب زيادة البروتينات وتقليل الدهون والكربوهيدرات وتناول الفواكه والخضروات والابتعاد عن تناول الطعام الذي يحتوي على ملح وسكر مضاف، وتجنب الألوان الاصطناعية والمواد الحافظة والمصنعة وشرب المياه بصفة مستمرة والابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكريات، وهو ما يزيد الجسم بالطاقة ويساعده على حرق الدهون الداخلية.

الأفكار الشائعة بالرغبة في زيادة الوزن خاطئة

وأوضح أن الجسد المثالي هو المثال الصحي للإنسان والأفكار الشائعة خاصة لدى الإناث بالرغبة في زيادة الوزن خاطئة، وفي حالة تناول دواء يحتوي على كورتيزون دون إشراف طبي يتعرض المريض للعديد من المشاكل الصحية، مؤكداً أنه لا يمكن سحب الكورتيزون من الجسد فجأة لأنه سيمثل خطورة على الكلية والغدة الكظرية، وأخذ كميات كبيرة منه يؤدي إلى الإصابة بمرض هشاشة العظام والبول السكري.

وتابع: «أسباب عدم زيادة الوزن قد تكون نتيجة الإصابة بالاكتئاب أو أمراض مصاحبة نفسية أو ديدان في المعدة تتطلب تحليل «براز» أو وجود مشكلة في زيادة إفرازات الغدة الدرقية التي تؤدي إلى زيادة ضربات القلب أو نقص فيتامين «د» أو وجود مشكلة بالأنيميا أو الديدان الشريطية».

السكريات تسبب العديد من الأمراض وغير صحية

وأشار إلى أن الإكثار من الحلويات والسكريات يمثل خطورة على الإنسان لأنه يؤدي إلى زيادة في الوزن بكثرة الدهون وهو ما يسبب العديد من الأمراض، لافتًا إلى أن ممارسة الرياضة مع النحافة ضرورية جداً لزيادة الكتلة العضلية من ناحية وتناسق الجسد من ناحية أخرى وألا تكون مجرد زيادة في الدهون بشكل غير صحي وطبيعي مع ضعف في عضلات الجسد.