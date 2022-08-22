بدء صرف مرتبات أغسطس 2022 بعد 48 ساعة للعاملين في 33 وزارة وهيئة

تبدأ وزارة المالية، بعد 48 ساعة، صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بـ 66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، وتحديدا يوم الأربعاء المقبل وعلى مدار 5 أيام، إذ تنتهي الجهات الحكومية من الصرف يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس.

وبحسب كتاب دوري لوزارة المالية أصدرته في نهاية شهر يونيو الماضي حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر على التوالي، فالعاملون بـ 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية يصرفون مرتبات أغسطس 2022 يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس.

وأكدت المالية في الكتاب الدوري أن العاملين بـ33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة يصرفون مرتباتهم يوم الخميس الموافق لـ 25 أغسطس الجاري على أن تتوقف عمليات الصرف يومي الجمعة والسبت نظرا لعطلة الأسبوعية.

بدء صرف المرتبات لكافة العاملين يوم الأحد 28 أغسطس

وأشارت إلى أن الجهات الحكومية ستستأنف عمليات الصرف لكافة العاملين بـ 66 وزارة وجهة وهيئة حكومية ممن لم يتمكنوا من الصرف في السيام السابقة يوم الأحد الموافق 28 أغسطس ثم يوم الاثنين الموافق لـ29 أغسطس على أن تختتم صرف مرتبات الشهر يوم الثلاثاء الموافق لـ 30 أغسطس الجاري.

ضخ مرتبات أغسطس في ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المحددة

ونبه الكتاب الدوري لـ«المالية» على المسؤولين بالوزارات والجهات والهيئات الحكومية بإخبار موظفيهم بمواعيد الصرف المحددة لكل وزارة منعا للتزاحم والتكدس بالمصالح الحكومية.

كما لفت كتاب وزارة المالية إلى أنه بالتنسيق مع مسؤولي البنك المركزي المصري سيتم ضخ مرتبات أغسطس 2022 للعاملين بالدولة في ماكينات الصراف الآلي وفقاً للمواعيد المحددة سلفا لكل وزارة وجهة حكومية.