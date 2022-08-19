برلمانية: تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خطوة مهمة

ثمنت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التعديلات الوزارية الأخيرة، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة لاستكمال متطلبات ومقومات المرحلة القادمة، في ظل وضع العديد من الاستراتيجيات طويلة المدى، والتي تتطلب استمرارية في التنفيذ بأفكار جديدة وأنشطة متعددة، الأمر الذي كان هناك ضرورة لإجراء تعديل وزراء وضخ دماء جديدة في الحكومة لتتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

تعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

وقالت «الهريدي»، في بيان لها، إن قرار تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي الجديد بعد أن قدم طارق عامر اعتذاره عن استكمال مدته كمحافظ للبنك المركزي والتي كان من المقرر أن تنتهي نوفمبر المقبل 2023، خطوة هامة نحو تطوير الأداء، لا سيما في ظل عبور الدولة المصرية من مأزق اقتصادي عصيب فرضته الأزمات العالمية والحروب الناشبة بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يستلزم تغيير السياسات المتبعة والتفكير خارج الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وتقويته لكي يحتفظ بصلابته وقوته.

الجمهورية الجديدة

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تلك الخطوات تأتي بالتزامن مع بناء الجمهورية الجديدة التي قطعت الدولة المصرية شوطا كبيرا نحو الانتقال إليها، لافتة، أن تلك الجمهورية متغيرة شكلا وموضوعا من حيث متطلباتها ومقوماتها التي تتطلب تعامل أكثر تكنولوجي وتطور مستمر في الملفات المختلفة، فضلا عن احتياج الدولة في الوقت الحالي إلى سياسات مالية جديدة قادرة على تقديم حلول سريعة وعاجلة للتعامل مع موجات زيادة الأسعار والغلاء والتضخم، وغيرها من الملفات التي بحاجة إلى رؤية جديدة تستطيع التعامل معها.