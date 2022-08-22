في ذكرى وفاته.. كمال الشناوي نجم بدرجة فنان تشكيلي (فيديو)

تحل اليوم ذكرى رحيل نجم بدرجة فنان تشكيلي، منح الفن حياته، فكان رصيده أكثر من 272 فيلمًا، بخلاف عشرات المسلسلات الخالدة في تاريخ الفن، وُلد الفنان كمال الشناوي في 26 ديسمبر عام 1918 وعاش بداية حياته في السيدة زينب، وتخرج من كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ودخل الفن من بوابة الطرب، إذ التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم أصوات.

تخرج من كلية التربية الفنية جامعة حلوان

جاء ذلك وفق تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، عن الفنان المبدع كمال الشناوي.

«غني حرب» أول أفلامه

وعمل الفنان كمال الشناوي مدرسًا للرسم، ولكن كان يحلم بالتمثيل، بدأ التمثيل في عام 1947، من خلال دوره في فيلم «غني حرب» بعدما رشحه لدور البطولة المخرج الراحل نيازي مصطفى وشارك معه نخبة من النجوم منهم ليلى فوزي.

كمال الشناوي قدم العديد من الأدوار على مدار حياته، تنوعت بين الخير والشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 فيلمًا، وشارك في العديد من الثنائيات الناجحة التي تركت العديد من الأعمال التي لا تنسى، مع إسماعيل ياسين ومع فاتن حمامة وشادية.