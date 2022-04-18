الشناوي مشيدا بنجاح «جزيرة غمام»: «عبدالرحيم كمال» من علامات الدراما

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنّ الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال أحد أهم علامات الدراما العربية وهو الكاتب الذي يأتي اسمه مباشرة بعد الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث تحوّل إلى صاحب عمل فني، وقيمة فنية في التوزيع، يجعل المشاهد مطمئنا عندما يقرأ اسمه على التتر، مشيرًا إلى أنه رسم لوحة إبداعية جميلة في مسلسل جزيرة غمام، ولها مردود إنساني في المطلق، ليس مصري أو عربي فقط.

أهمية التتر في العمل الفني

وأضاف الشناوي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن اختيار مغني التتر كان مهما للغاية، حيث شهد عودة المطرب علي الحجار، الذي يعتبر أحد أهم المطربين في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن التتر جزء مهم من العمل الفني، ولا يجب أن يحكي حكايته، لكن يمهد لها، إذ أن التمهيد أصعب في الكتابة والتلحين.

عودة الحجار ومدحت صالح لغناء التترات

وتابع الناقد الفني: «علي الحجار في الدنيا كلها غنى تترات، لأن صوته يُطوع دراميا، فهو جميل وحساس ومتعدد الأنغام ويمكن أن يؤدي في الفرح والحزن»، كما أشاد طارق الشناوي باختيار الفنان مدحت صالح لغناء تتر مسلسل «راجعين يا هوى» للنجم خالد النبوي، موضحًا أنه يتمتع بإحساس عالٍ في فن الأداء.

وأشاد طارق الشناوي، بـ مسلسل دايما عامر، لافتًا إلى أنه قدّم قيمة اجتماعية رائعة، فقد شهد تواجد ذوي الهمم في الغناء وممارسة الرياضة وحققوا نجاحات، كما أبرز خطورة التنمر وحذر منها.