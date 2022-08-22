السجن 7 سنوات لشخص أصاب سيدة بعاهة مستديمة في المحلة.. أفقدها البصر

قضت الدائرة الثالثة، في محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بمعاقبة شخص بالسجن 7 سنوات، منها 5 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسيدة، وسنتين لحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، بعد أن أطلق النار من بندقية خرطوش كانت بحوزته بشكل عشوائي على المارة من أعلى سطح منزله، فأصاب 3 أشخاص برش خرطوش من بينهم سيدة فقدت بصرها تصادف وجودها في مكان الحادث، وذلك انتقاما من جيرانه على خلفية حفظ قضية متهم فيها أحدهم بالتعدي على ابنته الصغيرة.

تداول القضية

وعقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين، وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، وبحضور المتهم، وبعد تداول القضية، وسماع دفاع المتهم، ومرافعة النيابة العامة، أصدرت حكمها السابق.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة استشعرت الحرج في القضية، وتم إحالتها للدائرة الثالثة لمحاكمة المتهم.

أحداث الواقعة

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بقيام المتهم باحضار بندقية خرطوش وقرر الانتقام من الطرف الثاني، الطرف المجني عليه بسبب التعدي على نجلته وتم اتهامه في بلاغ رسمي وحفظت النيابة العامة القضية، وعلى إثر ذلك أطلق المتهم النار بشكل عشوائي، وما إن تجمهر الأهالي حتى صعد إلى سطح منزله وأطلق النيران فاصاب 3 من بينهم سيدة تصادف وجودها في مكان الحادث، ونتج عن اصابتها فقد بصرها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحررت محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، واستمعت هيئة المحكمة لمرافعات الدفاع وتداوت القضية وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات في قضيتي إحداث العاهة المستديمة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.