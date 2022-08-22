شروط إصدار التراخيص وفقا لـ قانون البناء الجديد 2022.. اتبع 8 خطوات

يعتبر قانون البناء الجديد 2022 من القوانين التي تهم المواطنين بشكل عام، وذلك لأنه يقدم الشروط الجديدة للبناء، التي يتم إصدار التراخيص بناء عليها، وكذلك ينص على القواعد التي تنظم عملية البناء، وذلك لمنع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها مخالفة الشروط الواردة في القانون.

شروط البناء الجديدة وفقا لقانون البناء الجديد 2022

وشمل قانون البناء الجديد 2022، على البنود التي تنص على شروط البناء الجديدة اللازمة لإصدار التراخيص، وجاء على رأس هذه البنود أنه على من يريد البناء أن يتقدم بطلب ترخيص بناء للمركز التكنولوجي، ويوجد في حيز أعمال البناء على النموذج الخاص بذلك إما من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد شامل نموذج إعداد الترخيص.

واشترط قانون البناء الجديد 2022 على من يريد الحصول على الترخيص أن يقدم بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن، بالإضافة إلى تقديم صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس، وذلك بجانب صورة من المكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد.

تقديم شهادة المتغيرات المكانية من شروط قانون البناء الجديد 2022

وأضافت شروط البناء في قانون البناء الجديد 2022، أن على الجهة المختصة أن تقوم بتقدير قيمة الأعمال طبقا للنموذج، بالإضافة إلى تقديم شهادة المتغيرات المكانية مع إرفاق صورة من شهادة الاستشاري المعتمد من نقابة المهندسين، لأي تقرير أو رسومات بتطلب اعتمادها من استشاري.

وأوضح قانون البناء الجديد 2022 أنه بعد الانتهاء من الأوراق المطلوبة، على طالب الترخيص إرسال المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي المختص، الذي يقوم بدوره بمخاطبة الجامعة، وذلك لمراجعة أوراق ترخيص البناء للبت في الطلب.

وأضاف القانون أنه إذا صدر قرار بالموافقة على طلب الترخيص، فيجب على صاحبه في تلك الحالة أو المهندس القائم على الأمر، أن يقوم بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في أعمال البناء وفقا للترخيص، وذلك على أن يكون قبلها بأسبوعين على الأقل.