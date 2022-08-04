أهمية وثيقة تأمين العقارات في قانون البناء الجديد.. خبير يوضح

تمثل عملية البناء أحد أهم مقومات العمران لأي دولة، وأي خلل بها يمثل خطورة كبيرة على حياة البشر، ولهذا اهتم القانون بتلك المسألة وحدد العديد من الأمور من أجل ضمان سلامة المواطنين، وألزم قانون البناء صاحب العقار بإصدار وثيقة تأمين، يُطلق عليها البعض اسم «المجمعه العشرية»، لبعض العقارات كشرط لمنح الترخيص.

أهمية وثيقة التأمين

وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وثيقة التأمين تمثل أهمية عند إنشاء أي مبنى، لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الآخرين، ويتم مراجعة الرسوم الهندسية الإنشائية ومدى مطابقتها، وصرف التعويضات في حالة انهيار كامل العقار أو جزء منه، لافتا إلى أن استخراجها يعد شرطًا أساسيًا لاستخراج ترخيص البناء، قائلا: «اشترط قانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته لاستخراج رخصة البناء الحصول علي وثيقة تأمين على إقامة المبنى وسداد الرسوم المقررة للمجمعة العشرية».

شروط استخراج وثيقة التأمين

ولفت الحديدي إلى أن أهمية استخراج تلك الوثيقة تتمثل في تغطية المسؤولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي قد تلحق بصاحب رخصة البناء وكذلك التي تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال، وهو تطبيقا لأحكام المادة رقم 651 من القانون المدني.

وأشار إلى أن القانون حدد عددا من الشروط لاستخراج وثيقة التأمين وهي أن تزيد قيمة العقار عن مليون جنيه، إضافة إلى العقارات التي تصل إلى 4 طوابق أو أكثر: «المجمعة العشرية هي المظلة التي تتولي أو تنوب عن شركات التأمين في إدارة العملية التأمينية الخاصة بأخطار المسؤولية المدنية لأعمال البناء نيابة عنهم فتقوم بصرف التعويضات الناتجة عن المخاطر والأخطار المترتبة على أعمال البناء، فضلاً عن تحصيل الأقساط التأمينية».