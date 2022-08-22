عضو الشؤون الإسلامية يوضح شروط العمرة للمتوفى

تعتبر العمرة من الشعائر المقدسة، لذلك يقوم بها بعض المسلمين نيابة عن الأحياء أو الأموات، ويتساءل البعض عن شروط العمرة للمتوفى وكيفية أدائها حتى ينالوا الثواب العظيم، وعملا بقوله تعالى «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ».

شروط العمرة للمتوفى

وقال عبد الغني هندي، عضو الشؤون الإسلامية، عن شروط العمرة للمتوفى أن من يريد أداءها يجب أن يكون أدى العمرة لنفسه أولا، ولا يوجد فرق إذا كان قد قام بها عدة مرات، أو في حالة إذا لم يكن قد اعتمر من قبل، فيجوز له أن يعتمر عن نفسه أولا، ثم يؤدي العمرة عن غيره في نفس الرحلة.

وأضاف أن من شروط العمرة للمتوفى، أن الشخص الذي ينوي القيام بعمره عن الشخص الميت أن ينوي المعتمر الدخول في النسك بقلبه، ويقول: (لبيك اللهم عمرة عن فلان)، ولا فرق أن يقولها جهرا أو سرا لأن النية محلها القلب.

وأكد أنه من شروط العمرة للمتوفى أن يكون الشخص قد أدى المناسك عن نفسه أولا، ثم بعدها ينوي أداء العمرة الشخص المتوفى، ويقوم بأدائها مثلما قام بتأدية العمرة الخاصة به.

أداء العمرة للغير نوع من أنواع البر

وقال عضو الشؤون الإسلامية إن الإسلام أظهر رحمة كبيرة في شروط العمرة للمتوفى، فجعل المسلم قادرا على أداء عمرة لغيره سواء كان قريبا له أو غريبا، مؤكدا أن هذا نوع من أنواع البر الذي أمرنا الله تعالى به، وعلى الإنسان أن يتذكر دائما أن يقوم بالعمل الصالح الذي ينال بفضله الثواب العظيم.