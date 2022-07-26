الصحة: بعثة الحج الطبية قدمت 26 ألف خدمة و5 آلاف ندوة توعوية لضيوف الرحمن

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرًا من الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي رئيس بعثة الحج الطبية، بشأن جهود وخدمات البعثة في موسم الحج 2022 م/ 1443هـ.

26 ألف خدمة طبية في عيادات بعثة الحج

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ التقرير أشار إلى أنّ البعثة الطبية قدّمت منذ بداية عملها نحو 26 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج بالمدينة المنورة، ومكة المكرمة، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية بين الكشف وصرف العلاج بالمجان.

وأكد التقرير سلامة جميع الحجاج المصريين من أي انتشار وبائي خلال فترة الحج، مشيدًا بتعاون المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

5 آلاف ندوة توعوية

وأضاف التقرير أنّ فرق البعثة الطبية خلال فترة عملها، قدمت نحو 5 آلاف ندوة توعوية للحجاج في مقرات إقامتهم، وبالمساجد، وأماكن التجمعات وأوتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالإجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتي «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتأكيد على ضرورة العزل الذاتي لمدة 5 أيام والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض، علاوة على توزيع الكمامات قبل توجههم للمطارات السعودية عائدين إلى مصر.

معك حتى تصل بأمان

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ البعثة الطبية تواصل عملها داخل مصر بتقديم خدمة «معك حتى تصل بأمان» حيث تم عمل التحليل السريع مجانًا بالمطارات لـ3419 حجاج –بناء على طلبهم- بينهم 2819 تحليلًا بمطار القاهرة، و200 تحليل بمطار برج العرب، و310 تحاليل في ميناء سفاجا، فيما طلب الخدمة 90 حاجًا بميناء الغردقة.

وقال «عبدالغفار» إنّه يجري الاتصال بالحجاج للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعتهم لمدة 14 يوما من وصولهم إلى أرض الوطن، من خلال مديريات الصحة في جميع المحافظات، ضمن خدمة «معك حتي تصل بأمان» حيث يتم الاتصال بالحجاج والاطمئنان على صحتهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حال احتياجهم.