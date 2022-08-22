متحدث الرئاسة: السيسي بحث مع الزعماء العرب تعزيز العلاقات الثنائية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل وجهات النظر مع الزعماء العرب بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

السيسي يستقبل ملكي البحرين والأردن

واستقبل الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

الرئيس يرحب بضيوف مصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص، معربًا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر، قيادة وشعبًا، للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.