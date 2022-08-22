مدبولي: السيسي وجّه منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية مصر ببناء «دولة قوية»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تعرضت على مدار السنوات العشر الماضية لظروف صعبة للغاية، بدأت منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 والتي كان لها تأثير كبير على ظروف مصر الاقتصادية، ومنذ ذلك التاريخ مرت مصر باضطرابات كثيرة لا تخفى على أحد، ولولا رحمة الله والجهد الذي بذلته الدولة المصرية على مدار هذه الفترة لكنا انزلقنا إلى مآل خطير.

ملتقى لوجوس الثالث

وأضاف رئيس الوزراء، خلال استقباله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابا من المشاركين في «ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022»، اليوم: «اختار المصريون الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة، الذي كانت توجيهاته واضحة منذ اليوم الأول لبناء دولة قوية على جميع المستويات».

تراث حضاري وثقافي مصري

وتابع: «عاشت مصر فترة صعبة للغاية منذ 2011 حتى قيام ثورة 30 يونيو التي انتفض فيها جموع المصريين ضد حكم جماعة الإخوان، ومحاولاتها لتغيير هوية الشخصية المصرية، وحينها قال المصريون لا.. فنحن بلد لديه تراث حضاري وثقافي عريق ولسنا دولة منغلقة».

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ مصر قبل عشرين عاما من 2014، لم تقم بأعمال البنية الأساسية لاستيعاب النمو السكاني، وقبل أن يتولى الرئيس السيسي مسؤولية قيادة البلاد، كان هناك تحد كبير يتعلق بنقص خدمات المرافق والكهرباء، التي كانت في حالة انقطاع شبه مستمر، فضلا عن نقص خدمات الصرف الصحي والمناطق العشوائية غير الآمنة.