جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثتين في ظروف غامضة بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الاثنين، على جثتين لمواطنين في مركزي بلبيس والزقازيق في ظروف غامضة، فيما أكدت المعاينة المبدئية أن بهما شبهة جنائية.

العثور على جثة مواطن في الزقازيق

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة شخص يدعى «مختار ع م»، 50 سنة، والمقيم بميدان الصاغة بمركز الزقازيق، حيث عثر عليه جثة هامدة بمنزله في ظروف غامضة.

العثور على جثة مواطن في بلبيس

كما عثر الأهالي على جثة المدعو «سعدي م م»، 55 سنة، والمقيم بمركز بلبيس، داخل منزله، وقد تم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة والتي تباشر التحقيق في ملابسات الحادث.

الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الواقعة

ومن جهته، قال مجدي صلاح الغمري، محامي بالاستئناف العالي، إن النيابة العامة تقوم بعمل المعاينة اللازمة بمكان الواقعة، وتقوم بندب أحد خبراء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والكشف عن وجود شبهه جنائية من عدمه.

وأضاف الخبير القانوني، أن النيابة العامة توجه لوحدة المباحث المختصة بإجراء التحريات عن الواقعة وظروفها وملابساتها حتى التوصل لمرتكب الواقعة في حالة وجود شبهه جنائية وتصدر قرارا بضبطه وإحضاره وتباشر معه التحقيقات ثم تقرر إحالته لمحكمة الجنايات وإرسال الأوراق بقائمة بأدلة الثبوت وقرار الإحالة إلى المحامي العام الأول لتحديد أقرب جلسة للمحاكمة، وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية تصدر النيابة العامة قرارها بحفظ الأوراق.