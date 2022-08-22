إحالة أوراق المتهم بقتل عمه بسبب الميراث في الشرقية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق شاب متهم بقتل عمه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، كما قررت تأجيل محاكمة والدته المتهمة بالتستر عليه في ذات القضية إلى جلسة الشهر القادم.

بلاغ بمقتل مواطن على يد ابن شقيقه

تعود أحداث القضية 7494 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بضبط «أحمد. م. م. ع. ع» 23 سنة و«هدى. س. ع. ي» 49 سنة، مقيمين بمركز بلبيس، لاتهامهما بقتل المجني عليه «أحمد. ع. ع. ا» عمدا مع سبق الإصرار لخلاف سابق بينهم بشأن الإرث، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «مطواة» وتوجه لمسكنه والذي أيقن تواجده به، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنا باستخدام السلاح الأبيض، ما أدى لإصاباته التي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله وسرقة متعلقات المجني عليه عبارة عن «مبلغ مالي وهاتف محمول وبطاقة دفع إلكتروني وسندات ملكية».

تستر الأم على ابنها وإخفاء سلاح الجريمة

فيما قامت المتهمة الثانية بإخفاء المسروقات التي تحصل عليها المتهم الأول، وقامت بوضع هاتف المجني عليه داخل جوال بلاستيك وألقته في أحد المصارف بدائرة مركز بلبيس.

وفي السياق نفسه، قالت منى عبد السلام، محامية، إن المتهم ارتكب جناية القتل، كما ارتكب جناية أخرى وهي حيازة سلاح أبيض، مضيفة أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.