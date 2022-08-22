وزير الأوقاف: الخطب الصفراء بالمساجد انتهت ومن يرصد حالة واحدة يخبرني

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا وجود لأي خطب صفراء تخرج عن النص المسموح به بالمساجد، وهذا الأمر انتهى تماما ولا يسمح بوجود أئمة تعتلي المنابر تخرج عن النص الذي يقوم على التسامح وقبول الآخر.

منتدى حوار الثقافات

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في اللقاء الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن من يجد أي خطيب يخرج عن النص يبلغه وسوف يتخذ إجراء عاجلة ضده.

عقوبات للخارجين عن قواعد الأوقاف

وأشار وزير الأوقاف ردا على سؤال بشأن وجود بعض الخطب الصفراء في المساجد إلى أنه لا صحة لوجود هؤلاء ولن يعودوا مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك عقوبات تتم باستمرار ضد أي شيخ يخرج عن قواعد وزارة الأوقاف التي تم وضعها لتنظيم شؤون المساجد.