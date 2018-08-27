غدا.. منتدى حوار الثقافات ينظم ندوة حول القضية السكانية

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ندوة بأحد فنادق القاهرة غدا الثلاثاء بعنوان "موقع القضية السكانية في الخطاب الديني للمؤسسات الدينية الرسمية"، يشارك فيها نخبة من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي والفكر بمصر من قيادات دينية وأكاديميين وإعلاميين، كما يحضر اللقاء مجموعة من أعضاء مجلس النواب.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن هذا اللقاء يستهدف تسليط الضوء على الأبعاد الثقافية للقضية السكانية، والتي لا تقل أهمية عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه مصر، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان.

كما أوضح زكي أن منتدى حوار الثقافات خلال هذه الفترة الحالية سيتبنى منصة للحوار حول هذه القضية من خلال ثلاث جوانب رئيسية وهي موقع القضية السكانية في الخطاب الديني للمؤسسات الدينية الرسمية وموقع القضية السكانية في الخطاب الثقافي ممثلا في خطاب المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية ومستقبل الثقافة السكانية لدى فئات الشباب.