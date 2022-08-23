نصائح للتخلص من السرحان في الصلاة.. منها «النظر للأنف عند السجود»

يعاني العديد من الأشخاص من عدم التركيز في الصلاة، ويبحثون عن طريقة للخشوع في الصلاة، وهو الأمر الذي أوضحه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، في فيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ردا على سؤال طرحه أحد الأشخاص، قال فيه: «كيف الخشوع في الصلاة لمن يسرح في أمور الدنيا أثناء الصلاة؟».

نصائح للخشوع في الصلاة

وأوضح علي جمعة، أنّ هناك أشياء يجب على الشخص الذي يعاني من «السرحان في الصلاة» فعلها، حتي يصل للخشوع في الصلاة، ومنها النظر محل السجود، وخارج الصلاة يجب الإكثار من الذكر، وعند قراءة الفاتحة في الصلاة يجب قراءة الآيات بهدوء، وعند الركوع يجب النظر للإبهام، وعند السجود يجب النظر للأنف، وكل ذلك في طمأنينة، وبذلك يحدث الخشوع في الصلاة.

السهو عن الصلاة

وتحدّث «جمعة» عن الفرق بين السهو عن الصلاة وترك الصلاة عمدا، حيث بيّن أنّ الصلاة عماد الدين، ومن يرى أنّ الصلاة تكليف وثقيلة فهو غافل، ومن يترك الصلاة وهو يعلم قيمتها غافل، ومن يترك الصلاة سهوا فالنبي يقول «رفع عن أمتي السهو والنسيان وما استكرهوا عليه»، ولكن من يؤخر الصلاة فهو من ينطبق عليه تارك الصلاة عمدا.

السرحان في الصلاة

وأشار علي جمعة، إلى أنّ ابن عباس يقول: «الحمد لله الذي قال (الذين هم عن صلاتهم ساهون)، ولم يقل في صلاتهم ساهون»، فالإنسان يأتيه السرحان في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت»، ولكن الساهي عن الصلاة نوعان، الأول شخص لم يتذكر موعد الصلاة، والآخر ساهٍ وهو يعلم وقت الصلاة، فيجب على الشخص أن يعمل لنفسه برنامج للصلاة.