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السيسي يستقبل قادة البحرين والإمارات والأردن لبحث تطلعات الشعوب في البناء والتنمية

كتب:

محمد أبوعمرة
03:08 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة، ضيوف مصر الكرام الأشقاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

التعاون المشترك

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك، حيث جدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن، والسلام، والاستقرار، والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، الذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل، بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية.

كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي، عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

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