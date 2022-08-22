محمد العرابي: لقاء السيسي بالزعماء العرب يضع أسسا لمواجهة الأخطار العابرة للحدود

قال السفير محمد العرابي، إن لقاء الرئيس السيسي اليوم برؤساء الدول العربية يأتي ضمن سلسلة لقاءات قام بها للدول العربية، لافتا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود مصر لدعم التشاور العربي الوطني لمواجهة الظروف التي لم نشهدها من قبل وتتطلب التعاون والتشاور والتكاتف خاصة وأن التحديات أصبحت فوق مقدور أي دولة بمفردها.

أسس مواجهة الأخطار العابرة للحدود

وأوضح «العرابي» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر فضائية « DMC» أن لقاء الرئيس السيسي اليوم بالزعماء العرب يؤتي ثماره ويكون نواة لعمل عربي مشترك من أجل دفع مسيرة التعاون ووضع أسس لمواجهة الأخطار العابرة للحدود بسبب التغيرات المناخية والحروب، مشيرا إلى أن اللقاء بداية لعمل عربي مشترك، ومن المتوقع أن يشمل جميع الدول العربية قريبا.

علاقات طيبة مع الأردن والعراق

وأشار السفير محمد العرابي، إلى أن مصر لديها علاقات طيبة مع الأردن والعراق في التعاون المستثمر وكذلك الإمارات في مجالات اقتصادية ومشروعات استثمارية تؤكد أننا أمام نواة حقيقية تمهد للعمل والتشاور الدائم مع الدول العربية تحت مظلة إقليمية تجمع القادة العرب، لافتا إلى أن اختيار مدينة العلمين للقاء جاء بشكل مناسب لاستعراض حجم التنمية والنهضة التي وصلت إليها مصر، خاصة وأن العلمين أصبحت ساحة استقبال للقادة والزعماء وتتميز أيضا بأماكن سياحية جاذبة للاستثمار.

الوضع في العراق

وأشار السفير محمد العرابي، إلى اللقاء يناقش عدة ملفات مهمة؛ أبرزها الوضع غير المستقر في العراق، ومشكلات ليبيا واليمن، وذلك من أجل حفظ الاستقرار بالمنطقة، لافتا إلى أن الوساطة المصرية أوقفت التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة.